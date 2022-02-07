Как сообщает Politeka.net, красотка-жена известного телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась в Instagram очаровательным архивным фото, на котором показала себя в 17 лет, а в подписи к публикации красотка рассказала, о чем тогда мечтала.

Как видно, на фото юная Саша позирует на зимней прогулке, она присела на лавочку в парке и мило позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в темном и теплом наряде, а на ее голове пушистая шапка ушанка, девушка весело улыбается в объектив.

В подписи к фотографии Кучеренко рассказала, когда был сделан этот снимок, и о чем она тогда мечтала. "Так я выглядела в последнем классе школы. Тогда я мечтала переехать в Киев, учиться журналистике и впоследствии работать на телевидении. А вы помните себя в свои 17 лет? О чем тогда мечтали? Стать врачом, открыть свой бизнес или иметь карьеру в кино?", - написала она.

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