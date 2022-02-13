Український співак, чоловік Тоні Матвієнко, Арсен Мірзоян, дозволив поглянути, як працює зі своєю командою, проводить репетиції і безпосередньо виступи.

Арсен Мірзоян багато виступає по різних містах України, і до кожного концерту відповідально готується з командою, передає Politeka.net.

У своїх постах Instagram артист дозволив зазирнути, як проводяться налаштування звукового обладнання та апаратури.

Також Арсен Мірзоян опублікував фото з виступу, підкріпивши їх жартівливим підписом. На кадрах не було видно обличчя артиста, адже його закривала гітара.

"Валик закриває мене від фотографа 😂 навіть коли я стрибаю! чітко! @korniyenkovalentin #арсенмирзоян #rocknroll #nophotoshop", - написав співак.

"Як м'ячик стрибати вище і вище .😁 🏐 ⚽ ",- прокоментувала одна з шанувальниці.

Співак був явно задоволений виступом.

"Загалом, прекрасна п'ятниця!

Спасибі, чоловіки!", - написав Арсен Мірзоян.

"Чудова п'ятниця і це здорово!!! Радість хай буде завжди!!! 🙃🙃🙃🤩🤩🤩👍👍👍", - підтримали його в коментарях.

Зазначимо, Арсен Мірзоян у вільний від роботи і творчості час воліє займатися спортом. Співак багато бігає, про що розповідає у своєму Instagram.

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