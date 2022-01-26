Арсен Мірзоян - талановитий співак, який займається спортом, передає Politeka.net. В одному з інтерв'ю артист розповів, що любить активний відпочинок.
Коли у співака випадає відпустка разом з дружиною вони на кілька днів відправляються в подорож по Україні, і, наприклад, можуть відправитися по річці - рафтинг.
Також Арсен Мірзоян любить займатися волейболом, робити велозаїзди, або їздити на квадроциклах.
Свіже повітря - це відмінні ліки, і неважливо мороз або спека - співак обожнює рух. Спорт допомагає артисту "перезавантажитися" і тим самим відпочити.
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У своєму Instagram співак часто публікує кадри, присвячені результатам його пробіжок. У новому пості Арсен Мірзоян з'явився з прапором у руці на засніженій вулиці, встановивши геолокацію Київ.
"Коли стелиться доріжка, козаку не до ліжка :)
#арсенмірзоян #run", - написав співак.
Судячи з фото, артист подолав відстань у п'ять кілометрів за 40 хвилин.
"Вечірній драйв", - написав Арсен Мірзоян.
Як бачимо, співак стежить за здоров'ям, і його навіть не зупиняє мороз.
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