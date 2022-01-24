Український співак Арсен Мірзоян, зірка "Голосу країни" та чоловік артистки Тоні Матвієнко, любить активний відпочинок і снігові кучугури цьому не перешкода.

43-річна Мірзоян опублікував свіжі кадри у себе на Фейсбук і в Instagram, як грає у волейбол у Львові, бігаючи й стрибаючи прямо на снігу разом з іншими хлопцями, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Мірзоян оголосив, що сезон відкритий і подякував усім учасникам за гру.

"Сезон відкритий! Sergh Shepherd, спасибі за гру! #пляжнийльвів Сергій Юрійович Щетинін, зустрічай у Трускавці - хлопці заряджені на перемогу!",- йдеться в підписі.

Примітно, що одним з перших пост чоловіка Матвієнко Мірзояна прокоментував колишній лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський.

"Ще б на лижах чи ковзанах – взагалі була би крутизна невимовна! 😉 ",- написав музикант.

Мірзоян багато часу приділяє іграм у волейбол. Цим він почав займатися ще до слави і участі в найпершому сезоні "Голосу країни", коли жив у Запоріжжі і працював на заводі. Раніше в одному з інтерв'ю артист зізнавався, що любить активний відпочинок.

"Волейбол, рафтинг, велозаїзди, квадроцикли... свіже повітря, водні розваги - незамінні ліки для відпочинку, мороз або спекотне сонце - я повинен бути в русі!", - ділився Арсен.

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