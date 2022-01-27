Український співак, чоловік Тоні Матвієнко, Арсен Мірзоян, похвалився новим "досягненням" після заняття спортом в українській столиці - в Мережі підтримали артиста.

Арсен Мірзоян неодноразово зізнавався, що любить спорт, передає Politeka.net. У житті артиста присутній і активний відпочинок і щоденні пробіжки.

У своєму Instagram співак розповідає про успіхи. Зокрема, в одному з нових постів Арсен Мірзоян показав результати пробіжки по засніженому Києву.

Артист за півгодини подолав п'ять кілометрів.

"Вчора п'ять, тоді й сьогодні п'ять", - написав чоловік Тоні Матвієнко.

"Фізкульт-привіт! Обожнюю сніг ☺️ #арсенмірзоян # run # snow", - додав він у записі.

За дві години публікація зібрала понад 300 лайків і трохи коментарів. Користувачі Мережі підтримували співака, і не тільки.

"Ось як буває: зайшов на кухню, мати слухає на "Авторадіо" 📻 пісню Арсена; повернувся у свою кімнату, там на "НВ-радіо" 📻 також Арсен з іншою піснею", " жодного дня без спорту❤❤️"," красивий", - написали коментатори.

Зазначимо, на сторінку Арсена Мірзояна підписані 52,7 тисячі користувачів Мережі. Артист розповідає про свою творчість, а також нерідко показує сім'ю.

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