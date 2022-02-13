Як повідомляє Politeka.net, відомого телеведучого, ведучого шоу "Маска" і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня виклала в сторіс кадри з подорожі на Мальдіви, куди вирушила відпочивати.

Так, серед іншого Христина показала знімок з гідролітаком, на якому летіла, мабуть, до свого готелю на островах. "Зараз трапиться зі мною вперше Політ на гідролітаку", - підписала сторіс дружина ведучого.

Потім дівчина виклала темне фото з пальмами і підписала: "Як же я чекала цього... Всі, хто питав, куди я лечу, відповідь проста...".

Також Горняк показала відео свого польоту, а далі короткий ролик з готелю з приголомшливим видом на океан. "Побувавши один раз на Мальдівах, ви захочете сюди повертатися постійно", - написала Христина.

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