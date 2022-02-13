Катя Осадчая показала, как обычно проходит ее подготовка к съемкам.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая уже много лет ведет шоу о светской жизни звездных украинцев, в этот раз показала кадры, деланные перед записью эфира. Телеведущая присутствовала на скандальном нацотборе на "Евровидение", поэтому приготовила много интересного.

Однако, чтобы не рассказывать о скандале с подсчетом голосов, возмущении артистов и разборки после конкурса, телеведущая решила показать, как просто готовилась к самим интервью. Поддержать ее решил и маленький сын, который даже пытался сделать макияж Осадчей.

До того, как телеведущая сменила образ и выбрала блестящую прическу – парик из одних камней и блесток, она позволила сыну себя накрасить, когда была в гримерке.

"Помощник!" - пишет Осадчая под новыми кадрами. "Все самое интересное скоро!" - также добавила она.

Также Осадчая поделилась очаровательным кадром из недавнего путешествия в Париж, а в подписи к нему поделилась планами.

На фотографии Катя запечатлела себя у реки с виднеющейся вдали главной достопримечательностью Парижа – Эйфелевой башней. Перед камерой она появилась в белой блузке с пастельным свитером и теплой бежевой дубленкой. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.

Напомним, Осадчая впечатлила образом со стильной прической: "Катя, вы суперская женщина".

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