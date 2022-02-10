Як повідомляє Politeka.net, в сторіс у своєму Instagram модель і турагент Анна Богдан, яка перемогла в реаліті шоу "Холостяк" і тепер будує стосунки з головним героєм проекту Михайлом Заливако, поділилася новими кадрами.
Анна Богдан позувала в чорному пеньюарі з мереживами перед дзеркалом в спальні. Для фону вона поставила романтичну музику.
"Зазиваю Мішу і Бублика спати», - зазначила вона, і покрутилася перед дзеркалом.
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Однак, схоже, прийом не спрацював, тому що в наступних сторіс Анна Богдан показала, як її коханий сидить за ноутбуком і чеше живіт лежачого поруч кота абіссінської породи.
"Як же круто, коли є домашні вихованці. З ними життя набагато веселіше", - зазначила дівчина.
Відзначимо, прнято вважати, що коти абиссинской породи дуже грайливі, доброзичливі, і з поведінки більше нагадують собак. Вартість такого вихованця може скласти тисячі доларів.
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