Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram модель та турагент Анна Богдан, яка перемогла в реаліті шоу "Холостяк" та стала обраницею Михайла Заливако, часто ділиться із шанувальниками особистим.

Цього разу Богдан вирішила розповісти шанувальникам про проблеми зі здоров'ям. За словами Анни, після перенесеного коронавірусу вона стала дуже часто хворіти, попри те, що веде здоровий образ життя.

"Я помітила, що після того, як я перехворіла "короною" рік тому, я дуже часто стала хворіти. Не знаю, мало не раз на два місяці, хоча я тепло одягаюся, веду здоровий образ життя, п'ю вітаміни, правильно харчуюся, займаюся спортом. Чому так - незрозуміло", - розповіла Анна Богдан.

Нагадаємо, що раніше Богдан пожалілася шанувальникам, що знову захворіла: у неї піднялася температура і боліло горло.

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