Відома блогерка і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяка" Анна Богдан поділилася сумними новинами.

Як повідомляє Politeka.net, в сторіс у своєму Instagram модель і турагент Анна Богдан, яка перемогла в реаліті шоу" Холостяк " і стала обраницею Михайла Заливако, поділилася новими подробицями їхнього стану після того, як повідомила, що разом з коханим захворіли.

Анна Богдан повідомила, що здала тест, і він виявився негативним. Однак незважаючи на це, стан дівчини раптово погіршився.

"Вранці відчувала себе краще. Увечері стає гірше. Чому?!",- написала вона.

А ось тест Михайла Заливако, схоже, виявився позитивним.

Відзначити, Анна Богдан раніше розповідала, що після того, як я перенесла covid рік тому, стала дуже часто хворіти, незважаючи на те, що веде здоровий спосіб життя, п'є вітаміни, правильно харчується і займається спортом.

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