Блогерка Юлія "Зайка" Бельченко, яка брала участь у шоу "Холостяк", показала фігуру в одній білизні, вразивши своїх фоловерів у блозі.

Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко була учасницею проекту" Холостяк " з Михайлом Заливиако. Дівчина дійшла до фіналу, де поступилася красуні Ганні Богдан, яка зустрічається з головним героєм по сей день. Хоч Вертітися і не знайшла свою любов, зате стала популярним блогером в Instagram, де активно ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс зірка вирішила показати фігуру, залишившись в одній білизні. Бельченко стояла перед камерою, вражаючи фігурою. Після цього Юлія приміряла кілька речей, хвалячись стильними варіантами.

А до цього Юлія показала, як збирає речі, щоб поїхати в Кривий Ріг. На кадрах Бельченко обійняла свого домашнього кота сіамської породи. Зірка була в кофті і картатих штанях, позуючи в спальні.

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