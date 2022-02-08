Зірка "Дизель шоу", актриса Вікторія Булітко, показала свій шлях додому, а пізніше несподівано вирішила похвалитися обновкою і показала, з ким живе.

Вікторія Булітко зайнята в різних проектах, адже дуже популярна в Україні, пише Politeka.net.

8 лютого зірка також була задіяна на зйомках, а пізніше показала своє повернення додому. Артистка вела машину підспівуючи пісні, що грає в салоні.

Вже вдома актриса вирішила похвалитися обновкою - м'яким красивим покривалом.

"Боже, як приємно! День народження, здавалося б, був 25 січня, а подарунки продовжують до мене приходити. Олексій, дякую вам! Цей плед ми поцілуємо удвох з Касею. Ммм, м'якенько!", - скрикнула від передчуття Вікторія Булітко.

Зірка вирішила показати, з ким живе вдома - зі своєю улюбленою кішкою Касею або Кассіопеєю. Кішечка відразу прилягла на обновку.

"Вже цілую", - написала артистка.

Зазначимо, Вікторія Булітко обожнює кішок. За її словами, це ідеальні вихованці для гастролюючих зірок, які не вимагають постійного догляду, на відміну від собак. Актриса каже, що характером Кассіопея вся в неї, і завжди може підняти їй настрій.

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