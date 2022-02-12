Як повідомляє Politeka.net, на сторінці проекту "Дизель шоу" в Instagram опублікували кумедний фрагмент нового випуску ситкому" "Вижити за всяку ціну", в якому зіграли ролі актори студії. Так, кумедна роль дісталася коміку Євгену Сморигіну, який ще й українською мовою заговорив.

У ролику Євген з'явився в образі старого бородатого діда, який заліз в джакузі з густою білою піною і пелюстками троянд. І його в цьому джакузі неначе застукали інші персонажі ситкому, серед яких Вікторія Булітко, Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

У підписі до публікації йдеться: "Наші герої можуть красиво відпочивати і розслаблятися. І доводить це наш дід у виконанні Євгена Сморигіна. У новому сезоні ситкому "Вижити за всяку ціну" він і не таке виконуватиме! Хочете побачити все своїми очима? Тоді не пропустіть прем'єру вже 25 лютого о 22:50 на каналі ICTV і нашому ютуб-каналі".

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