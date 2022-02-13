Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 24-летняя Иванка Сасанчин, которая вышла замуж за 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина и родила ему ребенка, часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает подробности своей жизни.

Раньше Иванка рассказывала, что вскоре ее ждут серьезные перемены. Она готовилась осуществить одну из своих мечт, но которую именно не рассказывала. По словам Иванки день "Х" наступил 13 февраля. У сторис в Instagram она показала, что уже отправилась в путь.

"Мы уже доезжаем до Кременца. В Кременце наш пункт назначения", - рассказала счастливая Иванка Сасанчин.

С маленькой Элизабет остался Роман Сасанчин.

Напомним, что недавно Иванка и Роман сделали парные татуировки на руках, но девушка заметила, что это были не изменения, о которых она говорила.

Ранее Politeka сообщала, что украинцы назвали своего фаворита в новом сезоне "Голосу країни": "Первый претендент на победу".

Напомним, что у жены звезды "Голосу країни" Сасанчина, которая победила коронавирус, обнаружили опасную болезнь: "Сказали, что у меня...".

Также Politeka писала, что поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены разозлил украинцев: "Переходит всякие границы...".