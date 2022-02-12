Відомий шеф-кухар, ресторатор та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав українцям, як зібрався їсти хліб з соняшниковою олією.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 50-річний шеф-кухар, ресторатор та незмінний суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво часто публікує фото та відео.

Цього разу Хіменес-Браво дослухався до порад українців та вирішив спробувати улюблену страву дитинства багатьох - хліб з маслом і сіллю.

"ХЛІБ З МАСЛОМ? 😨

Продовжую челендж із вашими рецептами дитинства, порадили ще такий 😃

Чи все правильно зробив на відео?", - написав Ектор.

Однак Хіменес-Браво неправильно зрозумів та використав не те масло.

Як бачимо, йому не дуже сподобався смак.

Шанувальники прокоментували кулінарний експеримент Ектора Хіменеса-Браво та почали давати поради: "Масло не те!", "Потрібно нерафіноване масло, тоді самий шик🙌", "🤣😆 не смачно?🤣так масло має бути домашнє ~ сільське🤣😆 ! ❣❤", "Олія потрібна домашня, вона смачніша 😊", "Нерафіновану олію треба 😂 і не прям макати в олію, а злегка чайною ложкою полити", "Олія повинна бути нерафінована, а хліб - білий, або батон і 🔥", "Я роблю завжди із вершковим маслом та сіль) з чаєм просто 🔥", "Не з тим маслом, а вершковим😂", Масло має бути (смажене) - нерафіноване яке пам'ятаю на розлив скрізь продавалося і потрібно саме масло посолити і трохи змочити в ньому хліб. 😢А після такого відео точно мені не хотілося б цю майстерність пробувати 😅😅😅".

Раніше Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво, який вперше показав свою дівчину, похвалився, чим тепер зайнятий ночами: і це не готування.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" показав, на що його надихає кохана: "Коли вона дивиться...".

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво жорстко нагадав учасникам "Мастер Шеф. Битва сезонів", куди вони потрапили: "Страву я не приймаю".