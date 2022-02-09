Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці нового популярного проєкту "Ігри талантів", ведучим якого став Дзідзьо, опублікували фото українського акторки театру та кіно, судді шоу "Україна має талант" Ксенії Мішиної та зірки "Квартал 95" Юрія Ткача, які позмагаються у новому випуску. Зауважимо, що прем'єра "Ігри талантів" відбудеться 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна".
Суть гри в тому, що в кожному випуску беруть участь дві команди, у складі яких запрошена зірка та гравець.
Ксенія Мішина зізналася, що їй не легко прийшлося у новому шоу.
"Скажу чесно, спочатку здавалось все просто, але чим далі – тим цікавіше! Дратує те, що я з легкістю відгадую категорії опонентів, а от з нашими – є невелика напруга", – поділилась Ксенія.
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Зірці "Квартал 95" Ткачу також пришлося нелегко.
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