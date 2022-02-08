Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Юрій Ткач, який активно веде свою сторінку в Instagram, поділився новими цікавими кадрами.

Як відомо, Юрій Ткач крім зйомок в» Вечірньому Кварталі «бере участь і в інших проектах студії "Квартал 95". Так, в 2013 році Ткача В зйомки ситкому «Країна У». Там він виконав роль Юрчика, чоловіка Яринки (Ірина Сопонару). У 2014 році почали знімати спін-офф «країни У» «Одного разу під Полтавою», де Юрчик і Яринка є головними героями.

У нових сторіс Юрій Ткач поділився цікавими кадрами зі знімального майданчика. Зокрема показав, що йому особливо подобається.

Також Юрій Ткач поскаржився, що сїємки тривають занадто довго. І показав, як знімальна група складає пазл.

"Ми команда. Ми саме... Ну ми так стрес знімаємо. Просто зйомки у нас 13 годин сьогодні. Пити нам на майданчику не дозволяють", - сказав артист.

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