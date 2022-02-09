Актриса Ксенія Мішина, колишня героїня "Холостячка-1" і суддя шоу "Україна має талант", з'явилася разом з гумористом "Квартал 95" Юрієм Ткачем.

Ксенія Мішина завоювала величезну популярність в Україні, тому її часто запрошують на різні зйомки, пише Politeka.net. Як виявилося, на одному з проектів актриса з'явиться в компанії Юрія Ткача.

Про це повідомили в Instagram-групі, в пості якої показали стильну і красиву Ксенію Мішину, та усміхненого Юрія Ткача.

"Ксенія Мішина і Юрій Ткач прийдуть на шоу «Ігри талантів».

В одному з випусків актори @misha.k.ua і @yuriy_tkach допоможуть учасникам боротися за головний приз", - написано в публікації.

Пост швидко зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"🔥🔥🔥🔥🌸🌸🌸", "👏 👏 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, суть шоу "Ігри талантів" полягає в вгадуванні, якими талантами володіють 11 незнайомців. У програмі змагаються дві команди телеглядачів, а допомагати розібратися за допомогою інтуїції і логіки їм будуть різні зірки.

Гра проходить в три раунди, і дає можливість заробити 150 тисяч гривень. Виграш отримає команда, яка впоралася із завданням.

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