Ксенія Мішина завоювала величезну популярність в Україні, тому її часто запрошують на різні зйомки, пише Politeka.net. Як виявилося, на одному з проектів актриса з'явиться в компанії Юрія Ткача.
Про це повідомили в Instagram-групі, в пості якої показали стильну і красиву Ксенію Мішину, та усміхненого Юрія Ткача.
"Ксенія Мішина і Юрій Ткач прийдуть на шоу «Ігри талантів».
В одному з випусків актори @misha.k.ua і @yuriy_tkach допоможуть учасникам боротися за головний приз", - написано в публікації.
Пост швидко зібрав сотні лайків і трохи коментарів.
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"🔥🔥🔥🔥🌸🌸🌸", "👏 👏 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, суть шоу "Ігри талантів" полягає в вгадуванні, якими талантами володіють 11 незнайомців. У програмі змагаються дві команди телеглядачів, а допомагати розібратися за допомогою інтуїції і логіки їм будуть різні зірки.
Гра проходить в три раунди, і дає можливість заробити 150 тисяч гривень. Виграш отримає команда, яка впоралася із завданням.
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