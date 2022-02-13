Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной телеведущей, которая ведет авторскую программу "Світське життя". Также, она ведет "Голос країни" вместе со своим мужем - Юрием Горбуновым.

На своей странице в Инстаграм Осадчая опубликовала новые фото. Напомним, что 12-го февраля вечером прошел Национальный отбор на "Евровидение-2022", где победу одержала Алина Паш, которая теперь представит Украину на международном конкурсе. Осадчая показала себя вместе с Алиной Паш и рассказала, что в "Світському житті" раскроет все ответы на вопросы.

"Ежегодный нацотбор Евровидения не обходится без скандалов, мы побывали за кулисами финала и собрали самые полные ответы на все вопросы. Включайте сегодня "Світське життя" в 18:00 на 1+1", — выдала Катя Осадчая.

Поклонники оставили несколько комментариев и реакцией под публикацией: "Чудесный образ", "Стыд, как так можно было Катю угнетать Алину на интервью. Хайп, да?", "Огонь".

Напомним, что Осадчая показала момент давнего интервью с Алиной Паш, у которой спрашивает про то, что есть информация относительно того, что артистка была в Крыму, незаконно пересекая границу.

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