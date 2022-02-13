Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является успешной украинской примой-балериной, а в последние годы звезда судит проект "Танці з зірками". Не забывает балерина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Катя появилась в прозрачном платье. Звезда опубликовала два снимка. На первом балерина демонстрировала растяжку, а на втором позировала с цветами.

"Этому миру не хватает подаренных по любви цветов и горящих глаз влюбленных женщин!", - написала Кухар.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Женщина на фото, как красиво и символично получилось, в канун праздника", "Как красиво ,слова и фото", "Какие волшебные фотографии! Какая красавица – волшебница!", "Красота спасёт мир!", "Очаровательно", "Первое фото просто невероятное!!!", "Катя, какая Вы изящная, трогательная, хрупкая, обворожительная женщина- любуюсь Вами всегда, на всех фото и видео".

Напомним, Каменских, Кухар, Онуфрийчук и другие звезды изумили эффектными образами

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