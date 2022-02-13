Эктор Хименес-Браво и Евгений Ковтуненко записали видео, в котором затронули довольно личные темы, передает Politeka.net. Ресторатор опубликовал кадры на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Эктор Хименес-Браво и Евгений Ковтуненко в рамках игры было/не было решили поговорить об интиме в общественных местах. Первым поделился своей историей участник «Холостячки».

«У меня была как-то история, я встречался с девушкой, мы гуляли в парке. Там такие беседки, не открытые, но такие из кованного железа красивые. И она говорит: «Не желаете… поучаствовать…», - сказал Евгений Ковтуненко.

В свою очередь судья «МастерШеф» рассказал, что у него как-то случилась близость на природе. Но омрачила все растущая там крапива, о существовании которой Эктор тогда даже не знал.

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