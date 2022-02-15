Известная украинская певица Руслана Лыжичко рассказала, почему они с мужем - Александром Ксенофонтовым живут в разных комнатах.

Как передает Politeka.net, Руслана Лыжичко прославилась как талантливая украинская певица. Она прославилась благодаря своему эффектному выступлению на международном конкурсе "Евровидение", где одержала первую победу для Украины.

На этот раз артистка решила дать интервью в программе "ЖВЛ". Как известно, в 2015-ом году супруги построили целых два эко-дома. Один из которых - огромная музыкальная студия. А спален, как и домов, у них тоже две.

"Я вообще индивидуалист. И я не люблю спать вдвоем с Сашей, так, по секрету, никогда не говорила. У нас отдельные комнаты, и отдельные спальни. Я встаю за ночь за чаем с медом по 100 раз, или еще что себе поделать потому что мне вдохновение пришло. Он устал от меня", — раскрыла Руслана.

Стоит отметить, что Руслана уже более 25 лет в отношениях с известным музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым.

Также, певица призналась, что не делала себе никаких пластических операций. Однако, она пожаловалась на то, что у неё очень активная мимика и ей потребуется сделать блокаду в нескольких зонах лица.

Напомним, что недавно певица показала кадры со съемок новогодней пьесы, где спела вместе с детьми.

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