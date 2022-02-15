Как сообщает Politeka.net, участница популярного шоу "Мастер Шеф. Битва Сезонов" Анастасия Кобыляцкая, которая в прошлом эфире вылетела с проекта, объяснила, что произошло. Свое мнение относительно вылета девушка высказала на странице в Instagram, опубликовав милое фото.

В своем посте Настя рассказала, что причиной ее провала стало то, что конкурс был вообще не ее формата. "Все, что связано с логикой, историей, географией, Хью Хэфнером, о котором я потом узнала – вообще не мой движ", - призналась девушка.

Также она рассказала, что в попытках вывести нужный цвет блюда, у нее не получилось сделать его вкусным, за что судья Эктор Хименес-Браво ее раскритиковал. "Если бы я знала, что можно просто вкусно приготовить, не добиваясь получается цвета – я бы приготовила", - поделилась девушка.

Однако, она не унывает из-за своего вылета, и поблагодарила всю команду за возможность принимать участие в этом сезоне. "После драки, как говорится, не машут кулаками. Произошло так, как нужно. Каждого благодарю за поддержку и веру в меня! И, знайте, проигрыш – не значит, что вы неудачник. Это значит, что вы попробовали", - подытожила Кобыляцкая.

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