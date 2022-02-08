Співачка Оля Полякова, суддя проекту" Голос країни", показала, як насолоджується відпочинком після зйомок шоу, поділившись кадрами в блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною українською співачкою, яка стала зірковим детективом шоу "Маска". А нещодавно зірку запросили замість Тіни Кароль бути тренером проекту "Голос країни", де інші крісла зайняли Потап, Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук. Зірки щонеділі слухають талановитих українців і вибирають кращих до себе в команди. Після зйомок чергового випуску Оля вирішила відправиться на відпочинок, показавши, як проводить час в Instagram.

На нових кадрах Оля з'явилася в одному рушнику. Зірка лежала і показувала свою зовнішність без макіяжу. Після цього співачка показала пляж, біля якого вона перебувала.

А на ще одному сторіс Оле вдалося зняти мавпу, яка сиділа на екзотичному дереві.

Нагадаємо, 16-річна дочка Олі Полякової без сорому показала фігуру в крихітному купальнику

А ще Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової в купальнику показала, що успадкувала від зіркової мами

Також Politeka повідомляла, що Полякова вдосконалила свою зовнішність і сама здивувалася результату