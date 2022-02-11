За нового учасника 12-го сезону "Голосу країни", що володіє феноменальним вокалом, розгорнулася справжня битва - чим, у підсумку, все закінчилося.

На офіційній сторінці "Голосу країни" в Instagram опублікували фрагмент виступу одного з учасників під час сліпих прослуховувань, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Як сильно виконана одна з найвідоміших пісень у світі «O Sole Mio»😍. Василь Палюх працює іподияконом у храмі й паралельно займається академічним співом. Заворожує, вірно?", - йдеться в підписі.

До Василя повернули свої крісла троє з чотирьох суддів "Голосу країни". На кадрах видно реакцію Потапа, Святослава Вакарчука, Наді Дорофєєвої та Олі Полякової.

У підсумку, молодий іпдіакон вирішив піти в команду до Потапа.

Користувачі обговорюють його виступ, порівнюючи з іншим учасником - донькою музичного продюсера Костянтина Меладзе, Лією. Дівчині вдалося розгорнути до себе крісла відразу всіх чотирьох суддів.

"Але здивував, коли пішов до Потапа 😮 за нього така боротьба йшла🔥 🔥 🔥. Бажаю перемоги ❤️"; "Дуже сподобалося як він співає"; "Скільки крісел він розгорнув? - Цікаво, хлопець з таким голосом тільки 3, а дочка зі слабким голосом Меладзе аж 4..."; "Він 🔥 ніж дочка Меладзе, але весь піар навколо неї", - пишуть в Мережі.

Нагадаємо, дочка Меладзе не стримала сліз на "Голосі країни" з Вакарчуком і Поляковою

Як повідомляла Politeka, названо імена нових щасливчиків на "Голосі країни", хто пройшов: "Я За Лію Меладзе"

Також Politeka писала, що Потап на зйомках вразив новим образом навіть продюсера "Голос країни" Завадюка.