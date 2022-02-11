Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", але розлучилася зі своїм обранцем Олександром Эллертом, поділилася в Instagram кумедним відео з сином.
Відзначимо, що Ксенія виховує сина Платона одна, і судячи з кадрів з нового відео, вони відмінно ладнають. У ролику мама і син просто валяються на підлозі і валяють дурня, при цьому заливисто регочуть.
У підписі до публікації Мішина розповіла про труднощі у вихованні дитини: "Бути батьками так відповідально і хвилююче, незважаючи на те, що інформації про те, як "треба" мільйон. Але на противагу є наш власний дитячий досвід, а ще весь час щось пророкує інтуїція і дитина, у якого взагалі своє бачення. Загалом, як у найкращій драмі, суцільний конфлікт".
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Нагадаємо, Мішина після покупки 4-кімнатної квартири показала, на що йде заради сина: "Ось, будь ласка...".
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина і Юрій Ткач несподівано з'явилися разом: "Битися за головний приз".
Також Politeka писала, що Ксенія Мішина після розставання з Еллертом заговорила про любов і щастя: "Істина одна".