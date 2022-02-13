Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - популярна українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка", де переміг гуморист Олександр Еллерт, з яким зірка в підсумку розлучилася. Зірка також веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила віддатися ностальгії.
Зірка вирішила опублікувати архівне фото в сторіс, показавши, як виглядала в шкільні роки.
"А думки все про любов, згадала, як відчувала себе в школі на 14 лютого", - написала зірка.
"Моя перша любов, Андрій",- підписала одного з підлітків Ксенія.
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На ще одному фото Мішина показала, як виглядала в старших класах.
"А пам'ятаєте, як у школі ми робили анкети і давали заповнювати один одному? Був просто бум", - написала зірка.
"А на ще одному фото показала, як виглядала у випускному класі.
"Віньєтка, випуск, ненавиділа цього фотографа", - зазначила Мішина.
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