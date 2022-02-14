Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский певец, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес часто делится с поклонниками личными видео и фотографиями.

На этот раз Дантес показал запись с концерта, где он по-своему спел легендарную песню Евгении Власовой "Ветер Надежды". Видеоролик Владимир Дантес опубликовал в День Святого Валентина.

"Для меня большая честь исполнять трек Евгении Власовой в своем прочтении. Первому, кому она доверила эту песню стал я, хотя до меня приходило много)) И я постарался привнести в трек немножко себя и своего звучания", - сказал Владимир.

Поклонникам очень понравилось исполнение певца: "Почему-то на припеве мороз по коже 🔥 "," Вова, это кипяток", "Замечательно 😍😍😍😍😍любимая песня детства", " 🔥🔥🔥 Это офигенно мощно и в то же время нежно! 🔥🔥🔥 ", "Как приятно слышать эту песню! Я рада, что она живет!".

Ранее Politeka сообщала, что Ткач, Кошевой и Дантес показали, что подготовили для украинцев: "Трио разных...".

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