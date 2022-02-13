Юрій Ткач з Євгеном Кошовим з "Квартал 95", а також чоловіком Дорофєєвої Дантесом вразили видом на нових фото.

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий і Юрій Ткач - успішні українські гумористи та зірки студії "Квартал 95". Артисти зараз є суддями проекту"Розсміши коміка". А в новому сезоні в якості ведучого був запрошений Володимир Дантес. На сторінці Ткача В Instagram з'явилися спільні фотографії тріо.

На нових кадрах Юрій Ткач був разом Євгеном Кошовим, а між ними розташувався з мікрофоном Володимир Дантес. Всі троє посміхалися, вражаючи виглядом. Також Юрій додав ще кілька фото, показуючи, як пройшли зйомки чергового епізоду "Розсміши коміка".

"Тріо різних з Розсміши коміка

14 лютого, 19: 00", - написав Ткач.

Фанати, включаючи переможця" Холостяка " Олександра Еллерта, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Фото вогонь", " не дуже шоу ...".

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