Як пише Politeka.net, Євген Кошовий і Юрій Ткач - успішні українські гумористи та зірки студії "Квартал 95". Артисти зараз є суддями проекту"Розсміши коміка". А в новому сезоні в якості ведучого був запрошений Володимир Дантес. На сторінці Ткача В Instagram з'явилися спільні фотографії тріо.
На нових кадрах Юрій Ткач був разом Євгеном Кошовим, а між ними розташувався з мікрофоном Володимир Дантес. Всі троє посміхалися, вражаючи виглядом. Також Юрій додав ще кілька фото, показуючи, як пройшли зйомки чергового епізоду "Розсміши коміка".
"Тріо різних з Розсміши коміка
14 лютого, 19: 00", - написав Ткач.
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Фанати, включаючи переможця" Холостяка " Олександра Еллерта, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Фото вогонь", " не дуже шоу ...".
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