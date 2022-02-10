Надя Дорофєєва вирішила поділитися новим кадром, зробленим вдома у вельми незвичному і провокативному стилі, пише Politeka.net. Надя вирішила вибрати зручний лук для відпочинку - теплі шкарпетки, вільний светр такого ж відтінку і приховала зайве за пачкою попкорну.

"З сьогоднішнього дня чекаю вас на найромантичніших побаченнях в кінотеатрах @multiplex_official ! Приходьте цілуватися, наповнюватися любов'ю і дивитися тизер кліпу #raznotvsetnaya на великому екрані ☺ ❤️ " - підписала новий кадр Надя.

У мережі вирішили обговорити побачене і не забули про компліменти:

"Ось це новина 😳; Реально?; Заборонена любов ❤️; красива 😍; Ну якщо тизер кліпу різнобарвна ... то вилітаю!🛫 💙 ; Який у тебе крутий стиль😍; what?!😍 Боже чекаю♥️; рахуємо дні до прем'єри "raznotsvetnaya"❤️; Каййффф, йду 16 лютого в своє день народження в кіно, дивитися тизер і слухати трек😍 🔥; інші країни залишають чат, поки👋 🏼; шкарпетки це любов️️".

Також у відео зірка в топіку і рукавичках звернулася до шанувальників напередодні свята Всіх Закоханих.

"Признавайтеся своїм ❤️ в почуттях! Робіть пост, ставте #raznotsvetnaya і відзначайте мене, щоб я прочитала вашу історію... будьте сміливіше!", - написавши Надя Дорофєєва, позуючи на тлі екрану, на якому демонструвалися сердечка.

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