Артист Макс Барских показал, как наслаждается солнышком на пляже, рассказал, есть ли у него вторая половинка.

Как пишет Politeka.net, Макс Барских является успешным украинским артистом. О личной жизни артиста ничего неизвестно, хотя фанаты приписывают звезде роман с экс-солисткой ВИА Гры Мишей Романовой, которая якобы даже родила от Барских ребенка. Макс активно занимается творчеством сейчас, а также ведет страничку в Инстаграм, где решил поделится с фанатами солнечными кадрами.

"Всех с праздником любви!

Те, кто обрёл свою половину, любите крепче!

Те, кто ещё в поиске, как и я, знайте, все возможно.

Поздравляю вас отрывком из новой песни. Она родилась буквально пару дней назад, решил быть проще и поделиться демкой. Как вам?", - написал Барских.

Фанаты посмотрели почти 140 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Ты как всегда пишешь песни,которые близки сердцу. На потоке))) Красиво,сильно,со смыслом", "Макс, выпускай!!!! Будет весна и лето в 100 раз теплей!!!!", "Супер! Я в предвкушении! Это будет! Так что выпускай не раздумывая!!!".

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