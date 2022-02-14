Как пишет Politeka.net, Макс Барских является успешным украинским артистом. О личной жизни артиста ничего неизвестно, хотя фанаты приписывают звезде роман с экс-солисткой ВИА Гры Мишей Романовой, которая якобы даже родила от Барских ребенка. Макс активно занимается творчеством сейчас, а также ведет страничку в Инстаграм, где решил поделится с фанатами солнечными кадрами.
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Поздравляю вас отрывком из новой песни. Она родилась буквально пару дней назад, решил быть проще и поделиться демкой. Как вам?", - написал Барских.
Фанаты посмотрели почти 140 тысяч раз видео и написали комментарии:
"Ты как всегда пишешь песни,которые близки сердцу. На потоке))) Красиво,сильно,со смыслом", "Макс, выпускай!!!! Будет весна и лето в 100 раз теплей!!!!", "Супер! Я в предвкушении! Это будет! Так что выпускай не раздумывая!!!".
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