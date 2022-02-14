Телеведущая Леся Никитюк насмешила украинцев, показав, как проводит День Влюбленных, поделившись видео в блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной украинской телеведущей. Сейчас звезда отдыхает в Таиланде и на новых кадрах в Инстаграм решила показать, как проводит День Влюбленных.

На кадрах Леся с гигантской шляпой показа, как еле вышла из здания, а потом села в автомобиль. А после этого уже была в кровати в одной футболке и натянуна сверху шляпу, которой смогла полностью прикрыться.

"Прошляпила День Влюбленных", - написала Леся.

Актриса Наталья Денисенко сразу прокомментировала видео: "Просто гений".

Экс-жена боксера Узелкова Мария Боржемская тоже не смогла пройти мимо: "Ты прекрасная".

Фэшн-фотограф Соня Плакидюк также оставила комментарий: "Зато шляпа очень модная".

Фанаты посмотрели ролик более 600 тысяч раз и написали комментарии:

"Как всегда, по-моему водитель положил глаз на тебя, Леся", "спасибо за позитивчик", "дело не только в Шляпе, вся тема в стильной офигенной Лесечке", "Шляпа больше чем ты".

Напомним, Никитюк на отдыхе в Таиланде показала свою главную прелесть, фанаты растаяли

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