Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной украинской телеведущей. Сейчас звезда отдыхает в Таиланде и на новых кадрах в Инстаграм решила показать, как проводит День Влюбленных.
На кадрах Леся с гигантской шляпой показа, как еле вышла из здания, а потом села в автомобиль. А после этого уже была в кровати в одной футболке и натянуна сверху шляпу, которой смогла полностью прикрыться.
"Прошляпила День Влюбленных", - написала Леся.
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Фэшн-фотограф Соня Плакидюк также оставила комментарий: "Зато шляпа очень модная".
Фанаты посмотрели ролик более 600 тысяч раз и написали комментарии:
"Как всегда, по-моему водитель положил глаз на тебя, Леся", "спасибо за позитивчик", "дело не только в Шляпе, вся тема в стильной офигенной Лесечке", "Шляпа больше чем ты".
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