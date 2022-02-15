Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным украинским юмористом из "Квартал 95". Звезда также снимается в шоу "Рассмеши комика" с Юрием Ткачем и Владимиром Дантесом. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Евгений сидел в автомобиле. Звезда решил подбодрить в непростое время украинцев стихом.
"Если вдруг вам стало грустно или паника настигла,
Ти згадай про класний гумор, випий трохи і не скигли", - сказал звезда.
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На следующем сторис Евгений уже ехал.
"Как говорили в каком-то видео. Работа кипит у нас. Едем в павильоны снимать заставки к новому "Вечернему кварталу", который первого марта во Дворце Украина", - пропищал шутя звезда.
Также артист отметил, что он находится в Украине с "Квартал 95".
"Мы в Украине".
Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" показала новый эксперимент с макияжем
Также Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" насмешил видом рядом с коллегами по "Лиге Смеха"
А еще Politeka писала, что Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины