Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным украинским юмористом из "Квартал 95". Звезда также снимается в шоу "Рассмеши комика" с Юрием Ткачем и Владимиром Дантесом. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Евгений сидел в автомобиле. Звезда решил подбодрить в непростое время украинцев стихом.

"Если вдруг вам стало грустно или паника настигла,

Ти згадай про класний гумор, випий трохи і не скигли", - сказал звезда.

На следующем сторис Евгений уже ехал.

"Как говорили в каком-то видео. Работа кипит у нас. Едем в павильоны снимать заставки к новому "Вечернему кварталу", который первого марта во Дворце Украина", - пропищал шутя звезда.

Также артист отметил, что он находится в Украине с "Квартал 95".

"Мы в Украине".

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" показала новый эксперимент с макияжем

Также Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" насмешил видом рядом с коллегами по "Лиге Смеха"

А еще Politeka писала, что Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины



