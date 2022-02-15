Як повідомляє Politeka.net, учасниця популярного шоу "Майстер Шеф. Битва Сезонів" Анастасія Кобиляцька, яка в минулому ефірі вилетіла з проекту, пояснила, що сталося. Свою думку щодо вильоту дівчина висловила на сторінці в Instagram, опублікувавши миле фото.

У своєму пості Настя розповіла, що причиною її провалу стало те, що конкурс був взагалі не її формату. "Все, що пов'язано з логікою, історією, географією, Х'ю Хефнером, про який я потім дізналася – взагалі не мій движ", - зізналася дівчина.

Також вона розповіла, що в спробах вивести потрібний колір страви, у неї не вийшло зробити його смачним, за що суддя Ектор Хіменес-Браво її розкритикував. "Якби я знала, що можна просто смачно приготувати, не домагаючись виходить кольору – я б приготувала", - поділилася дівчина.

Однак, вона не сумує через свій вильот, і подякувала всій команді за можливість брати участь у цьому сезоні. "Після бійки, як то кажуть, не махають кулаками. Сталося так, як потрібно. Кожного дякую за підтримку і віру в мене! І, знайте, програш - не означає, що ви невдаха. Це означає, що ви спробували", - підсумувала Кобиляцька.

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