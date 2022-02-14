Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram Богдан Шинкарьов, який став переможцем 11 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф", показує шанувальникам своє життя в Лос-Анджелесі, що в штаті Каліфорнія, де він зібрався пожити декілька місяців.

Так, Шинкарьов показав шанувальникам, як виглядає легендарна Голлівудська алея слави в Лос-Анджелесі.

"Мене дуже відмовляли сюди їхати, але це ж алея слави!! Я всіх не послухав і сказав, що хочу", - сказав Шинкарьов.

Переможець "Мастер Шеф" показав легендарну алею, на якій було дуже багато сміття.

"Ось це вам, друзі, Америка. Це Америка на центральній вулиці і такого багато", - розповів Богдан.

Як зауважив Шинкарьов, прямо на алеї слави живе багато безхатьків.

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