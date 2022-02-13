Популярний телеведучий Юрій Горбунов показав, як виглядає його дружина Катя Осадча без макіяжу і фільтрів на прогулянці.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов прославився як успішний телеведучий. Він веде популярні проєкти "Танці з зірками" і "Голос країни", в якому працює зі своєю дружиною Катею Осадчою. На своїй сторінці в Instagram Юрій Горбунов показав, як проводить час зі своєю дружиною.

На фото він показав момент, як вони з Осадчою прогулюються по Києву в сонячний зимовий вихідний день. Варто відзначити, що Юрій Горбунов показав свою дружину повністю без макіяжу.

"Неділя!! Давно ви гуляли по Києву?", — запитати Юрій Горбунов у своїх шанувальників.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Ой Супер, улюблене місце з дитинства Арка, зі святом любові вас", "Супер", "Ви класні", "Так, гуляла 35 років тому. Їла тістечка. І всім класом бігали по Лаврі. Куди все дівалося? Або люди перестали бути людьми?", "Один раз була в Києві", "Давно, ще в листопаді", "По Києву давно))) через ці карантини.... гуляємо по рідній Одесі"

Нагадаємо, що тільки недавно Горбунов і Осадча повернулися з поїздки в Париж, куди вирушили відсвяткувати свою річницю весілля.

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