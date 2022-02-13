Катя Осадча показала, як зазвичай проходить її підготовка до зйомок.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка вже багато років веде шоу про світське життя зіркових українців, цього разу показала кадри, роблені перед записом ефіру. Телеведуча була присутня на скандальному Нацвідборі на "Євробачення", тому приготувала багато цікавого.

Однак, щоб не розповідати про скандал з підрахунком голосів, обурення артистів і розбирання після конкурсу, телеведуча вирішила показати, як просто готувалася до самих інтерв'ю. Підтримати її вирішив і маленький син, який навіть намагався зробити макіяж Осадчої.

До того, як телеведуча змінила образ і вибрала блискучу зачіску – перуку з одних каменів і блискіток, вона дозволила синові себе нафарбувати, коли була в гримерці.

"Помічник!"- пише Осадча під новими кадрами. "Все найцікавіше скоро!"- також додала вона.

Також Осадча поділилася чарівним кадром з недавньої подорожі в Париж, а в підписі до нього поділилася планами.

На фотографії Котити відобразила себе біля річки з видніється вдалині головною визначною пам'яткою Парижа-Ейфелевою вежею. Перед камерою вона з'явилася в білій блузці з пастельним светром і теплою бежевою дублянкою. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.

Нагадавши, Осадча вразила образом зі стильною зачіскою:"Катя, ви суперська жінка".

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