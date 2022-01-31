Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, фронтвумен гурту Go_A Катя Павленко, яка стала справжньою зіркою "Євробачення", часто радує шанувальників екстравагантними публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала фанатів новим незвичайним фото, на якому з'явилася в новій зовнішності.

На новій похмурої фотографії Катя відображена, стоячи біля дзеркала, вона впирається руками в краї і пронизливим поглядом дивиться на своє відображення. Виглядає цей знімок дуже атмосферно і незвично. Тут у співачки нова зачіска - її волосся трохи завите і розпущене в об'ємному укладанні з кучерями, а на обличчі Темний потекшій макіяж.

У підписі до фото Павленко нічого не написала, вказала лише свого фотографа. Зате користувачі почали активно обговорювати знімок, висловлюючи свою думку: "Лірична героїня своїх віршів, яка подорослішала", "Коли викинула з вікна телевізор", "Дивитеся прямо в душу", "Закохана у відображення... твоє", "Який погляд пронизливий!", "Неймовірна", "На це фото ідеально все".

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