Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров прославився як ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт". У ньому Комаров показує незвичайні речі та розкриває найнесподіваніші факти про різні місця, часто ризикуючи своїм життям.

Цього разу ведучий опублікував нові кадри з Еквадору. Під публікацією він розповів про майже зниклу професію-льодоруба. Він зустрів 77-річного Бальтазара Ушка, який є останнім льодорубом в Еквадорі.

"У Еквадорі ми знайшли людей, які пам'ятають і навіть практикують іншу зникаючу (або практично зниклу) професію.



На фото 77-річний Бальтазар вушка. Він - останній льодоруб в історії Еквадору, а може і всього світу. Він все життя видобуває лід, якому тисячі років, на схилах легендарного вулкана Чимборасо. Кожен день протягом десятків років він піднімався на висоту Монблану, найвищої гори Західної Європи (4807 м), щоб добути кристально чистий лід і принести його в місто.

До появи холодильників такий лід був просто незамінний в побуті. Без нього було неможливо зберігати продукти в теплому кліматі Еквадору. Сьогодні ця професія стала непотрібною. І розповісти про неї з перших вуст може тільки Бальтазар, якого в Еквадорі вважають національним героєм, і який досі ходить в гори.



Разом з Бальтазаром ми власноруч спробуємо добути тисячолітній лід з льодовика Чимборасо. А ще постараємося зробити маленьке диво для цієї людини, яка незважаючи на поважний вік, залишається вірною своїй справі", - розповів Дмитро Комаров.

Шанувальники ведучого залишили безліч коментарів під публікацією: "Спасибі за таку прекрасну програму!", "Як дивитися випуски, коли ти з Казахстану", "Як вам вдається знайти таких незвичайних людей? Не сумніваюся, що буде чергова дивна пригода! А головне - ми будемо подорожувати "лежачи на дивані", а ви ризикуєте 😊 бережи вас Всевишній!", "Обожнюю ваші передачі та ваш стиль життя😍 подорожі для мене теж невід'ємна частина життя", "як вам вдається знаходити такі речі? Дивишся і дивуєшся. Головне, щоб ваша професія не зникла. А то як же ми?".

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