Як повідомляє Politeka.net, красуня-дружина відомого телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилася в Instagram чарівним архівним фото, на якому показала себе в 17 років, а в підписі до публікації красуня розповіла, про що тоді мріяла.

Як видно, на фото юна Саша позує на зимовій прогулянці, вона присіла на лавочку в парку і мило позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в темному і теплому вбранні, а на її голові пухнаста шапка вушанка, дівчина весело посміхається в об'єктив.

У підписі до фотографії Кучеренко розповіла, коли був зроблений цей знімок, і про що вона тоді мріяла. "Так я виглядала в останньому класі школи. Тоді я мріяла переїхати до Києва, вчитися журналістиці і згодом працювати на телебаченні. А ви пам'ятаєте себе в свої 17 років? Про що тоді мріяли? Стати лікарем, відкрити свій бізнес або мати кар'єру в кіно?",- написала вона.

Нагадаємо, Дружина-красуня Комарова зі "Світ навиворіт" вийшла на подіум і здивувала: "Сині брови".

Як повідомляла Politeka, Дружина Комарова зі "Світ навиворіт" засвітила Камінську в новому образі: "Час працювати".

Також Politeka писала, що Дружина-красуня Комарова зі "Світ навиворіт" в домашній обстановці похвалилася смачненьким: "Як вам?".