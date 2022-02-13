Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна Іванка Сасанчин, яка вийшла заміж за 19-річного переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина і народила йому дитину, часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео, а також розповідає подробиці свого життя.

Раніше Іванка розповідала, що незабаром її чекають серйозні зміни. Вона готувалася здійснити одну зі своїх мрій, але яку саме не розповідала. За словами Іванки день "Х" настав 13 лютого. У сторіс в Instagram вона показала, що вже вирушила в дорогу.

"Ми вже доїжджаємо до Кременця. У Кременці наш пункт призначення", - розповіла щаслива Іванка Сасанчин.

З маленькою Елізабет залишився Роман Сасанчин.

Нагадаємо, що нещодавно Іванка та Роман зробили парні татуювання на руках, але дівчина зауважила, що це були не зміни, про які вона говорила.

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