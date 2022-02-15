Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у 45-летней Елены Кравец появились сторис, записанные в машине. Артистка решила рассказать подписчикам, как обстоят ее дела.
«Сейчас получила очень интересное смс. Знакомая мне написала, издалека зашла: А что ты делаешь? Докладываю. Я приехала к косметологу. Я в Киеве, дети дома, кашляют. Немного заболели, сегодня в детский сад не пошли. Приеду домой, покажу вам все, как есть. Погода, конечно такая, что хочется и косметолога прогулять. Но пойду, потому что надо», - поделилась своим настроением Кравец.
Стоит отметить, что выглядела артистка превосходно. Она позировала без макияжа, но ее лицо светилось свежестью и красотой. Как стало понятно из рассказа Елены Кравец, держать лицо в тонусе ей помогает косметолог.
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