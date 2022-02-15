Как сообщает Politeka.net, легендарная украинская спортсменка, гимнастка и многодетная мама Лилия Подкопаева, которая после замужества практически живет на две страны – Украину и США, поделилась в своем Instagram романтичным фото с американским мужем-бизнесменом Игорем Дубинским. Свой пост звезда спорта приурочила ко Дню святого Валентина.

На фотографии Лилия и Игорь запечатлены в уютном кафе ювелирного бутика за завтраком, на столе передними видно две чашечки чая. Спортсменка нежно прижалась к любимому мужу и зажмурила глаза. Похоже, в этот бутик парочка пришла за подарками.

В подписи к фото Подкопаева написала: "Breakfast at Tiffany’s". А поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая влюбленных поздравлениями с Днем святого Валентина: "Я помню эту историю про чай у Тиффани", "С Днем святого Валентина! Love Birds, завтрак у Тиффани… так божественно!", "Happy Valentine’s Day", "Так выглядит счастье! Пусть так будет всегда", "Люблю вас!", "Красивые. Влюблённые. Всем любви и вдохновения!", "Абсолютное счастье".

Напомним, В сети показали редкие кадры с Подкопаевой во времена ее олимпийских побед: "До сих пор не могут превзойти".

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