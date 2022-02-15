Телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Таиланде, показала, как проводит время, подшутив над подружками.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость прославилась благодаря проекту "Орел и Решка", из которого ушла, так как не договорилась с продюсером, а сейчас снимается в проектах "Хто зверху?", "Хто проти блондинок" и других. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила подшутить над подружками, публикую новые кадры с отдыха в Таиланде, где сейчас находится.

На новом сторис звезда опубликовала три фото, демонстрируя себя и обезьян.

"Отмечай подружек", - написала Никитюк и поставила своих три тэга.

До этого Леся показала, как лакомится устрицей. Звезда продемонстрировала блюдо и похвасталась маникюром.

"Устрица...", - написала артистка и поставила смайлик с закаченными глазами.

Напомним, Никитюк на отдыхе в Таиланде показала свою главную прелесть, фанаты растаяли

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