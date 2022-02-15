Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость прославилась благодаря проекту "Орел и Решка", из которого ушла, так как не договорилась с продюсером, а сейчас снимается в проектах "Хто зверху?", "Хто проти блондинок" и других. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила подшутить над подружками, публикую новые кадры с отдыха в Таиланде, где сейчас находится.
На новом сторис звезда опубликовала три фото, демонстрируя себя и обезьян.
"Отмечай подружек", - написала Никитюк и поставила своих три тэга.
До этого Леся показала, как лакомится устрицей. Звезда продемонстрировала блюдо и похвасталась маникюром.
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"Устрица...", - написала артистка и поставила смайлик с закаченными глазами.
Напомним, Никитюк на отдыхе в Таиланде показала свою главную прелесть, фанаты растаяли
Также Politeka сообщала, что Никитюк ярко потроллила блогеров и призналась, сколько лишних кг привезет с отдыха
А еще Politeka писала, что Леся Никитюк вдалеке от Украины посетила место силы и загадала желание