Как передает Politeka.net, 36-летняя певица Злата Огневич, которая заняла третье место на Евровидении в 2013 году и победила на шоу "Маска", поделилась забавным видео на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
«Знакомо, девчонки?» - обратилась она к подписчицам в посте.
На видео Злата Огневич предстала в нарядном виде с укладкой и макияжем. Образ она дополнила массивными украшениями.
«Знаете, как называется этот лук? «Я никогда не встречу своего бывшего». И Знаете, почему? Я встречу своего бывшего и всех начиная с детского сада только тогда, когда выгляжу, как прогнивший картофель», - сказала певица.
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Судя, по комментариям, ситуация оказалась знакома многим. Не забыли пользователи Сети и о комплиментах для Златы Огневич.
«Шикарная», «Такая красивая», «Ты такая классная», «Прелесть», «Это точно», «Правда жизни», - писали в комментариях.
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