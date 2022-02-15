Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась яркими кадрами и рассказала, как тяжело ей дается катание на сноуборде.
«Ребят, пока я буду тут умирать от красоты гор и падать, потому что я встаю впервые на сноуборд», - отметила Мартыновская и показала поклонникам невероятные заснеженные пейзажи.
Позже она решила поделиться с поклонниками, что ее мотивирует учиться новому.
«Я еле живая после борда. Я вообще лыжник и для меня борд – это такое испытание. Нереальное. Это такой дискомфорт, но всегда, когда мы изучаем что-то новое, нам точно тяжело и некомфортно, но потом так кайфово. Поэтому я всегда за то, чтобы пережить переломный период. Боже, я уже вся синяя, мне кажется», - поделилась эмоциями Мартыновская.
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