Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська є успішним французьким шеф-кухарем. Зірку запросили бути суддею проекту "Майстер Шеф" разом з Ектор Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Ольга також активно веде соціальну мережу Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цей раз не став винятком, адже Ольга поділилася кадрами, на яких хвалилася фігуркою. Мартиновська стояла перед дзеркалом, вражаючи кожним вигином. Зірка для фотосесії одягла шикарну чорну білизну, яка ідеально підкреслила форми красуні.

"Ох, так. Як багато працювала і нарешті настав час для себе. Я нудьгувала", - написала Ольга на кадрах в Instagram.

Після цього Ольга вже була в кофтині і штанях, позуючи перед дзеркалом. Як можна зрозуміти, зірка була на масажі, а також зробила собі брови+веї.

"Ще трошки і я вірну свою жінку, бо мало не втратила за роботою", - написала Ольга.

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