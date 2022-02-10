Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська відомий французький шеф-кухар, яку запросили судити проект" Майстер Шеф " разом з Володимиром Ярославським і Ектором Хіменес-Браво. У мережі відразу заговорили про роман Ольга і Володимира, а нещодавно навіть зіркові кухарі випустили спільно книгу рецептів. Не забуває Мартинівська і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових кадрах Ольга показала, що встигла зробити дочку, поки вона читала.

"Поки мама читає, вона малює", - написала Оля.

Зірка також показала руку в малюнках. На руці можна було побачити і кілька кілець, які намалювала дочка на пальцях.

"Ой, яка краса, Боже", - сказала Мартинівська, показуючи руку.

На ще одному сторіс Ольга показала ляльку, яку їй подарували. Як можна помітити, іграшка була зроблена копією самої Мартиновської.

"Начебто нагадування про те, щоб не втрачала ту маленьку дівчинку всередині. Не буду", - написала Ольга.

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