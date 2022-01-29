Популярна актриса і модель Моніка Беллуччі з роками отримує все більше компліментів за свій зовнішній вигляд.

Модель Моніка Беллуччі останнім часом рідко розповідає про своє життя в пресі, а також вкрай рідко публікує нові кадри в соціальних мережах. Артистка уникає підвищеної уваги, роблячи акцент вже на успіхах своєї старшої дочки - Діви Кассель.

На фан-сторінках же із задоволенням обговорюють те, як зараз виглядає Беллуччі без фотошопу і яскравого макіяжу. За словами актриси, їй подобається бути природною-вона навіть не сиділа і не планує бути на дієтах.

Проте, вона доглядає за собою звичайними косметичними процедурами без уколів краси і не соромиться зморшок.

"Диво з чудес💫; така прекрасна Моніка️❤️; Мені подобається ця фотографія Моніки; може собі дозволити бути такою ж; мені дуже подобаються ці зміни️❤️; кращий Аромат Італії🔥 Моніка Белуччі чудова 💋 спасибі за прекрасну презентацію🧡 💛 💜; Моніка ексклюзивна красуня❤️; красивіше з кожним днем; жінкам на замітку».

Ми також писали, кадр Моніки в Instagram відразу гаряче обговорюється її фанатами-вони стали досить рідкісними. У Білій розстебнутій сорочці, з освіженою стрижкою і акуратним макіяжем вона виглядала значно молодше звичайного.

Шанувальники привітали артистку у відповідь: "Бажаю❤ щасливого Нового року; з Новим роком красуня; прекрасна, як картина; красиве відмінне вічно молоде Селфі; З Новим роком Моніка !!! Молодше, ніж вчора"»

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні вразила формами:"всі засоби хороші".

Також Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні прикувала погляди до себе:»фігура мрії".

А ще Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в сукні з вирізом козирнула принадами:"як на портреті".