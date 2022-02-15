Популярна актриса і модель Моніка Беллуччі, яка в свої 57 років не перестає зніматися для глянцевих журналів, вразила новим образом для фотосесії.

Як пише Politeka.net, в Instagram Моніки Беллуччі з'явився кадр, на якому вона постала в незвичайному головному уборі. Це було схоже на капюшон, який повністю закрив голову і шию актриси, залишивши відкритим тільки обличчя. Капюшон був покритий металевими гудзиками, які додали образу родзинки.

У коментарях актрисі залишили масу теплих слів.

"Ну і вигляд!", "Королева", "Легенда", "Серце стиснулося, мила, не можу дихати через твою красу", "Дивовижна зовнішність", "Моє захоплення і дуже сердечний привіт з Аргентини!", "Найкрасивіша в світі!", "Чудове обличчя", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Моніка Беллуччі довгий час вважалася однією з найкрасивіших жінок у світі. Втім, до сьогоднішнього дня мільйони шанувальників по всьому світу приходять в захват від її краси.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі продемонструвала свої недоліки: "Навіть зморшки їй пасують".

Як раніше повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі в прозорій сукні зачарувала виглядом:"Ти живий шедевр".

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